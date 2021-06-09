Son dakika haberleri | Büyükşehir İtfaiyesi'nden termal kameralı müdahale
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Son dakika haberleri | Büyükşehir İtfaiyesi'nden termal kameralı müdahale

Son dakika haberleri | Büyükşehir İtfaiyesi'nden termal kameralı müdahale
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir evde çıkan yangında ortam sıcaklığını ve yangının merkez noktasını termal kamera ile belirleyip kısa sürede müdahalede bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir evde çıkan yangında ortam sıcaklığını ve yangının merkez noktasını termal kamera ile belirleyip kısa sürede müdahalede bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla son teknolojik malzemeler ile donatılan itfaiye ekipleri, kentteki olaylara anında müdahale ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Uğurevler Mahallesi 279. Sokak No: 39 adresinde yangın ihbarını aldıktan kısa süre sonra bölgeye gitti.

Çocukların ateş ile oynaması sonucu bina kömürlüğünde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Dumanlar içerisinde kalan kömürlükte, yangında ortam sıcaklığını ve yangının merkez noktasını termal kamera ile belirleyen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahalede bulunarak, yangını büyümeden söndürdü.

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYE, BÜYÜKKILIÇ'IN TALİMATIYLA DAHA DA GÜÇLÜ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 16 istasyon, 53 araç ve 258 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürüyor. - KAYSERİ

Son dakika haberleri | Büyükşehir İtfaiyesi'nden termal kameralı müdahale
Son dakika haberleri | Büyükşehir İtfaiyesi'nden termal kameralı müdahale
Son dakika haberleri | Büyükşehir İtfaiyesi'nden termal kameralı müdahale

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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