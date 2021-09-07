Son dakika haberleri! Büyükşehir engelli çocuklar için buz pateni kursu açtı

Gelen son dakika haberlerine göre Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ortaya koyduğu projelerle yansıtan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, engellilere yönelik yeni bir projeyi daha başlattı.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ortaya koyduğu projelerle yansıtan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, engellilere yönelik yeni bir projeyi daha başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün işbirliğinde hazırlanan projede engelli çocuklara antrenörler nezaretinde buz pateni kursu veriliyor. Zihinsel engelliler, down sendromlu çocuklar ve otizmliler için haftada iki gün Buz Hokeyi Salonu'nda süren buz pateni eğitiminde çocukların mutlulukları görülmeye değer. Ulaşım imkanları da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan çocuklar kendilerine bu olanağı sunan yetkililere teşekkür etti.

Engelli çocuklar, "Bize spor yapma imkanı sunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen amcamıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah olimpiyat sporu olan buz patenini daha iyi öğrenip lisanslarımızı aldıktan sonra bizler de bu branşta başarılı olmaya çalışacağız" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı