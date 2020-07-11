Son dakika haberleri | Büyükşehir Darende Zaviye Mahallesi'nin yolunu asfaltladı Son dakika habere göre Malatya Büyükşehir Belediyesi, Darende'nin ilçesinin Zaviye Mahallesi'nde hastane yolunu sıcak asfaltla kapladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Darende'nin ilçesinin Zaviye Mahallesi'nde hastane yolunu sıcak asfaltla kapladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Somuncu Baba Külliyesi ve Hulusi Efendi Devlet Hastanesine ulaşım sağlayan mahalle yolunu düzenleyerek sıcak asfaltla kapladı.

Ekipler, 10 iş makinasıyla başlattığı düzenleme çalışmasının ardından bir ton asfalt döktü.

Mahalle Muhtarı Celalettin Ateş, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "D 300 karayolu ile hastane arasında kalan yolumuz çok kötüydü. Şimdi ikisi de sıcak asfalt ile kaplandı. Çok temiz ve güzel bir yol oldu. Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyoruz." dedi.

Vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, yolun ilçenin en sık kullanılan yolu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA