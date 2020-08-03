Son dakika haberleri: Büyükşehir Belediyesinden yatalak hastalara yatak desteği Son dakika güncel haberi... Antalya'nın Büyükşehir Belediyesince yatağa bağlı yaşayan 11 ihtiyaç sahibine yatak desteği verildi.

Antalya'nın Büyükşehir Belediyesince yatağa bağlı yaşayan 11 ihtiyaç sahibine yatak desteği verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Demre, Finike, Manavgat, Serik ve Korkuteli ilçelerinde yatağa bağlı yaşayan vatandaşlara yardımlar sürdürülüyor.

Yatalak olan anne veya babalarına bakan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle irtibata geçerek, hasta yatağı taleplerine iletti.

Bunun üzerine ekipler, hasta ve yakınlarına destek olmak için 11 ihtiyaç sahibine elektronik hasta yatağını ücretsiz teslim etti.

Kaynak: AA