Son dakika haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Rahman Buğra Çağıran'ı kadrosuna kattı
02.02.2021 00:07 | Son Güncelleme: 02.02.2021 00:10
Edinilen son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Rahman Buğra Çağıran'ı transfer etti.
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Rahman Buğra Çağıran'ı transfer etti.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki ön liberonun kadroya dahil edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a hoş geldin, Rahman Buğra Çağıran Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç