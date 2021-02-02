Son dakika haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Rahman Buğra Çağıran'ı kadrosuna kattı
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Son dakika haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Rahman Buğra Çağıran'ı kadrosuna kattı

02.02.2021 00:07 | Son Güncelleme: 02.02.2021 00:10
Son dakika haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Rahman Buğra Çağıran'ı kadrosuna kattı

Edinilen son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Rahman Buğra Çağıran'ı transfer etti.

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Rahman Buğra Çağıran'ı transfer etti.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki ön liberonun kadroya dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a hoş geldin, Rahman Buğra Çağıran Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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