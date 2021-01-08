Son dakika haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Brahim Darri ile anlaştı
08.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:40
Gelen son dakika haberlerine göre Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 26 yaşındaki Brahim Darri'yi transfer ettiğini duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 26 yaşındaki Brahim Darri'yi transfer ettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı sol kanat oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Brahim Darri Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.
Brahim Darri, daha önce Fatih Karagümrük forması giymişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu