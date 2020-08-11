Son dakika haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Üneş, Mina transferini değerlendirdi Gelen son dakika haberlerine göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, ilk dış transferlerini Arturo Mina'yı kadrolarına dahil ederek gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, ilk dış transferlerini Arturo Mina'yı kadrolarına dahil ederek gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Üneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mina ile imzalanan sözleşmeye yer verdi.

Üneş, paylaşımında, "2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımımız için yaptığımız ilk dış transfer Arturo Mina oldu. Camiamıza hayırlı olsun.

Görüşme halinde olduğumuz diğer oyuncularla ilgili sözleşmelerimizi imzaladığımız an büyük Erzurumspor taraftarımıza duyuracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA