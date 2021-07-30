Son dakika haberleri... Büyükkılıç: "Yangın kontrol altına alındı"
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Son dakika haberleri... Büyükkılıç: "Yangın kontrol altına alındı"

Son dakika haberleri... Büyükkılıç: 'Yangın kontrol altına alındı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesi Ulupınar bölgesinde çıkan orman yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesi Ulupınar bölgesinde çıkan orman yangının kontrol altına alındığını söyledi. Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin çalışmalarının takdire şayan olduğunu belirterek, yöre halkının katkısı, muhtarların desteği ve ekiplerin işbirliği ile bu sürecin aşıldığını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekiplerince, Yahyalı Ulupınar bölgesindeki yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Yangın çok şükür kontrol altına alındı. Olayları orman bölge müdürümüzle milli parklar müdürümüzle bire bir takip ediyoruz. Dün de yerinde gün boyunca inceleme, takip etme ve çalışmalara katılarak irade gösterdik. Fiziki şartların zor olduğunu biliyoruz, tüm bunlara rağmen fedakarca çalışan ekiplerimiz, özellikle Kayseri Büyükşehir Belediyemizin itfaiye grubunun yaptığı çalışmalar takdire şayan" dedi.

Yöre halkının katkısı, muhtarların desteği ve ekiplerin işbirliği ile bu sürecin aşıldığını vurgulayan Büyükkılıç, "Tabi rüzgarın ve hava koşulları ile fiziki koşulların ağırlığını da biliyoruz. Bunlara rağmen yöre halkının katkısı, muhtarlarımızın desteği, Yahyalı belediye başkanımızın ve ekiplerin işbirliği ile çok şükür bu süreci de aştığımızı görüyorum, inşallah yeniden bir olay çıkmazsa, şehrimizde can kaybı olmadan o çalışmayı da böylece sonuçlandırmış olduk. Birlik beraberliğin bereket getirdiği ifadesi bağlamında söylüyor, geçmiş olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, ülke genelindeki yangından dolayı vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi. - KAYSERİ

Son dakika haberleri... Büyükkılıç: 'Yangın kontrol altına alındı'
Son dakika haberleri... Büyükkılıç: 'Yangın kontrol altına alındı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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