Son dakika haberleri: Büyükkılıç, Köpek Barınma Evi'nde incelemelerde bulundu
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Son dakika haberleri: Büyükkılıç, Köpek Barınma Evi'nde incelemelerde bulundu

Bir son dakika haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye bünyesindeki Köpek Barınma Evi'nde incelemelerde bulundu.

Son dakika haberleri: Büyükkılıç, Köpek Barınma Evi'nde incelemelerde bulundu
03.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:28

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye bünyesindeki Köpek Barınma Evi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Buket Ergin ile birlikte geldiği Molu'daki Köpek Barınma Evi'nde incelemelerde bulunarak, veteriner hekimlerden bilgi aldı.

Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamalarında bile "yaradılışa merhamet ve şefkat anlayışı" içerisinde canlara sahip çıktıklarını belirterek, "800 kapasiteli tesisimizde 350 bakıma muhtaç köpeğimizi ve yavrularını 24 saat boyunca üzerine titreyerek bakıyoruz. Küpe takma ve kısırlaştırma işlemlerini de yaparak sahip çıkıyoruz". ifadelerini kullandı.

Bu hizmetin sadece belediyenin hizmeti olmaması gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Toplumumuzun da sahipsiz canlara sahip çıkmasını sağlamak, onlarla bu işi sürdürmek doğru olanıdır. Bu anlamda saat 13.00 ile 15.00 saatleri arasında ziyaret etmek isteyenlere fırsat veriyoruz. İlçe belediyelerimizin getirdiği, burada bizim hizmet verdiğimiz canların tüm bakımları yapılarak dileyen vatandaşlarımıza veriyoruz. Çok şükür Kayseri'de bu anlamda Türkiye'de ilk üç içerisinde. Çok güzel bir bölgede kurulan Köpek Barınma Evi'nde yavru, yetişkin ve tehlikeli köpeklerin yanı sıra engelli dostlarımız da bulunuyor. Araç çarpması ya da değişik nedenlerle yaralanan sevimli dostlarımızın tüm tedavileri eksiksiz yapılıyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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