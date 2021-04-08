Son dakika haberleri: Büyükelçilerden, Türkiye'nin salgınla mücadelesine övgü
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Son dakika haberleri: Büyükelçilerden, Türkiye'nin salgınla mücadelesine övgü

Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ - Haberler | Politika
Son dakika haberleri: Büyükelçilerden, Türkiye'nin salgınla mücadelesine övgü

Son dakika haberi: ANKARA'da görev yapan yabancı misyon şefleri, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelede başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirterek, bu sürecin çok iyi yönetildiğini ifade etti.

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ANKARA'da görev yapan yabancı misyon şefleri, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelede başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirterek, bu sürecin çok iyi yönetildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiltere, İtalya, Pakistan, Azerbaycan ve Avustralya'nın Ankara büyükelçilerinin, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesini değerlendirdiği röportajları Twitter hesabından paylaştı. 

'TÜRKİYE'NİN PERFORMANSI GAYET İYİ'İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, röportajında, Türkiye'nin gayet modern ve kapsamlı sağlık sistemi olduğunu belirterek, "Bence sağlık sistemine bu kadar yatırım yapmanızın faydasını pandemi döneminde gördünüz. Bence Türkiye'nin performansı gayet iyi. Hastanede tedavi gören, hayatını kaybeden, hastalığa yakalananların rakamlarına baktığınızda Türkiye'nin durumu diğer birçok ülkeye göre iyi. Benim ülkemde ise hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef Türkiye'den çok daha fazla" dedi.Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown ise Türkiye'nin pandemi ile mücadelesini çok etkileyici bulduğunu belirterek, "Dünya standartlarındaki hastaneleriniz bu müdahaleyi kolaylaştırdı. Sağlık çalışanlarınızın emeği muazzam. Türkiye'nin ayrıca başarısı sadece kendisi için değil tüm dünya için. Ülkem de bundan yararlanmıştır. Pandemiyi burada yaşadım ve Türkiye'nin müdahalesi birinci kalitede" diye konuştu.'TÜRKİYE İYİ İŞ ÇIKARDI'Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi de, Türkiye'nin pandemi ile mücadelesinin sistemli olduğunu belirtti. Türkiye'nin bütüncül ve iyi düşünülmüş bir anlayışla mücadele ettiğini kaydeden Qazi, "Birinci dalga çok iyi yönetildi. Vatandaşlarının hayatını korumak ve ekonomiyi korumak arasındaki hassas dengeyi gözetmek için ter döktüler. Hem ekonomide hem salgınla mücadelede Türkiye'nin başarılı bir yönetim gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, "Türkiye'nin bu pandemi karşısında çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Türkiye eğitimli doktor ve hemşireleri ile güçlü sağlık sistemiyle iyi bir iş çıkardı. Hayatını kaybedenlerin sayısı düşük seyretti ve ülke çalışmaya devam etti" dedi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim Khazar da Türkiye'nin, bu durumu en iyi yöneten devletlerden biri olduğunu kaydetti. Khazar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok hızlı kararlarla süreci yürüttüğünü belirterek, "En iyi, en doğru politikaları yürüttü" ifadelerine yer verdi.


Son dakika haberleri: Büyükelçilerden, Türkiye'nin salgınla mücadelesine övgü
Son dakika haberleri: Büyükelçilerden, Türkiye'nin salgınla mücadelesine övgü
Son dakika haberleri: Büyükelçilerden, Türkiye'nin salgınla mücadelesine övgü
Son dakika haberleri: Büyükelçilerden, Türkiye'nin salgınla mücadelesine övgü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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