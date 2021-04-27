Son dakika haberleri: Büyükçekmece'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri: Büyükçekmece'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Büyükçekmece'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Büyükçekmece'de otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Büyükçekmece'de otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Ekinoba Mahallesi'nde ilerleyen Servet E. yönetimindeki 34 CIS 580 plakalı otomobil ile Elçin E. idaresindeki 34 DYZ 986 plakalı cip çarpıştı.

Kazada savrulan cip, bir iş yerinin duvarına çarparak devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan Elçin E., hastaneye kaldırıldı.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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