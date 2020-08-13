Son dakika haberleri! Büyükçekmece'de otluk alandaki yangına helikopterli müdahale
Son dakika haberine göre Büyükçekmece'de otluk alanda yangın.
13.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:18
Büyükçekmece'de otluk alanda yangın. Otluk alandaki yangın, yangın söndürme helikopterinin de müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
- İstanbul
Büyükçekmece Gürpınar sahili ile Cengiz Topel Caddesi arasında kalan otluk alanda saat 08.40 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye yangın söndürme helikopteri de yangına denizden su alarak müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.
- İstanbul
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA