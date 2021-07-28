Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız