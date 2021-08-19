Son dakika haberleri! Büyükçekmece'de kadın cinayeti, eski eşi boğarak öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Büyükçekmece'de kadın cinayeti, eski eşi boğarak öldürdü

Son dakika haberleri! Büyükçekmece'de kadın cinayeti, eski eşi boğarak öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Büyükçekmece'de 52 yaşındaki kadın boşandığı eşi tarafından evinde kıskançlık bahanesiyle boğularak öldürüldü.

Büyükçekmece'de 52 yaşındaki kadın boşandığı eşi tarafından evinde kıskançlık bahanesiyle boğularak öldürüldü. Katil zanlısı eski eş polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Dizdariye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süre önce boşandığı 2 çocuk annesi Fatma İnan'ın (52) evine gelen Metin Esin (55) tartıştıktan sonra eşini boğarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri katil zanlısı Esin'i evin yakınında gözaltına alarak ifade almak üzere emniyet götürdü. Cinayetin kıskançlık bahanesiyle çıktığı iddia edildi. İnan'ın cenazesi ise polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Katil zanlısı Esin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken İnan ise kılınacak olan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlanacak. - İSTANBUL

Son dakika haberleri! Büyükçekmece'de kadın cinayeti, eski eşi boğarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Marketten çanta çaldı, tanınmamak için bir de uyanıklık yaptı
Marketten çanta çaldı, tanınmamak için bir de uyanıklık yaptı
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu
3 yaşındaki çocuk 14. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti
3 yaşındaki çocuk 14. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Faik Öztrak Hamid Karzai Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Serdar Ortaç Seren Serengil Şahan Gökbakar
Spor Muslera Sergen Yalçın Alex Teixeira Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Büyükçekmece'de kadın cinayeti, eski eşi boğarak öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 14:38:17. #1.16#

title