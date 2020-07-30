Son dakika haberleri... BÜYÜKÇEKMECE'DE EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Son dakika güncel haberi: Büyükçekmece'de boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen 33 yaşındaki 2 çocuk annesi Derya Aslan, Sultanbeyli'de kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Büyükçekmece'de boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen 33 yaşındaki 2 çocuk annesi Derya Aslan, Sultanbeyli'de kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Büyükçekmece'de meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi 33 yaşındaki Derya Aslan, eşi Sami Aslan tarafından silahla öldürülmüştü. Derya Aslan'ın cenazesi Sultanbeyli Abdurrahmangazi Merkez Camii'ne getirildi. Cenazeye Aslan'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Derya Aslan'ın yakınlarından helallik alındı. Yakınlarının gözyaşını tutamadığı cenaze namazı sonrasında genç kadın Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA