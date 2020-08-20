Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de Bölgesel İstihdam Ofisi açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de Bölgesel İstihdam Ofisi açıldı

Son dakika haberi: İş arayan vatandaşları özel sektördeki işveren firmalarla buluşturarak vatandaşların işsizlik sorununu hızlı bir şekilde çözüme ulaştıran Bölgesel İstihdam Ofisi'nin 5'incisi Büyükçekmece'de açıldı.

Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de Bölgesel İstihdam Ofisi açıldı
20.08.2020 16:34 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:41

İş arayan vatandaşları özel sektördeki işveren firmalarla buluşturarak vatandaşların işsizlik sorununu hızlı bir şekilde çözüme ulaştıran Bölgesel İstihdam Ofisi'nin 5'incisi Büyükçekmece'de açıldı.

Fatih Mahallesi'nde Bölgesel İstihdam Ofisi açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve birçok davetli katıldı. Açılışta konuşan Başkan İmamoğlu, "Bu ofisimize bütün gençlerimizi davet ediyoruz. İşsiz gençlerimize doğru noktalarda iş imkanı sağlayacağız. Yaklaşık 2 bin 500 firmayla irtibat kuruldu. Bunun sayısının artmasını istiyoruz. İnşallah hem şehrimiz hem ülkemiz değerli bir süreci başaracaktır. Bölgesel İstihdam Ofislerimizin emeğine güveniyorum. Buradaki çalışma arkadaşlarıma ve Hasan Akgün başkanımıza iş birliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ise, bu yıl 23 bin 607 vatandaşın iş taleplerini aldıklarını ve 11 bin 793 kişiye iş imkanı sağladıklarını söyledi. Türkiye'nin en önemli gündeminin işsizlik olduğunu belirten Akgün, istihdam alanlarına iş gücünü hazırlamak ve işgücüyle, işvereni buluşturmak olduğunu kaydetti. Başkan Akgün, "Öyle bir dönem yaşıyor ki ülkemiz, en büyük meselelerinden biri de belediyelerimizin kapılarına gelen evlenecek, iş kuracak üniversiteyi bitirmiş gençlerimize bir yerde ekmek kapısı açmak. Bu yılda kendi bölgemizde kariyer merkezindeki arkadaşlarımızla beraber, 23 bin 607 vatandaşımızın iş talebini almışız 11 bin 793 vatandaşımıza iş imkanı sağlamışız. En kutsal görevin bu olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız bütün faaliyetler içerisinde hepsini bir tarafa, bir gence iş imkanı sağlamamız bir tarafa. Bu bizim için çok önemli" dedi. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı Güncel
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Cinsellik
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Magazin
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor Ekonomi
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer Dünya
Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti 3. Sayfa
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
G.Saray ve Beşiktaş'ın istediği Lemina, yaptığı paylaşımla Süper Lig'e dönüş sinyali verdi
G.Saray ve Beşiktaş'ın istediği Lemina, yaptığı paylaşımla Süper Lig'e dönüş sinyali verdi
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Angela Merkel Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aamir Khan İrem Derici Şeyma Subaşı Sertab Erener
Spor Jose Sosa Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Cuma Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de Bölgesel İstihdam Ofisi açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 16:42:29. #1.15#
title