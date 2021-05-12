Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Büyükçekmece'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 RB 9312 plakalı otomobil, E-80 Otoyolu İstanbul istikameti Ahmediye mevkisinde bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken sürücü otomobilde sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardığı sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız