Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Büyükçekmece'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 RB 9312 plakalı otomobil, E-80 Otoyolu İstanbul istikameti Ahmediye mevkisinde bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken sürücü otomobilde sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardığı sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle salgın sürecini değerlendirdi Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle salgın sürecini değerlendirdi Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca: 'İstanbul'da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı.
Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı.
Uyuşturucu baronu Cemal Nayır hayatını kaybetti
Uyuşturucu baronu Cemal Nayır hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Ebru Yaşar Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Muslera Ali Koç Gökhan Töre Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 06:26:32. #1.16#

title