Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de ağaçlık alanda yangın
Bir son dakika haberine göre Büyükçekmece'de ağaçlık alanda yangın Büyükçekmece'de ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yerleşim alanına ulaşmadan söndürüldü.
08.08.2020 16:38 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:42
Büyükçekmece'de ağaçlık alanda yangın
İSTANBUL - Büyükçekmece'de ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yerleşim alanına ulaşmadan söndürüldü.
Yangın saat 15.00 sıralarında Büyükçekmece Pınartepe mahallesinde bulunan geniş ağaçlık alanda çıktı. Kısa sürede ağaçlık alanının neredeyse tamamını kaplayan yangın olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmaları ile kontrol altına alındı. Yangında ölü ya da yaralı olmazken yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının evlere ulaşması engelledi.
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Kaynak: İHA