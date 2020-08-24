Son dakika haberleri | BÜYÜKÇEKMECE'DE 218 KİLOGRAM UYUŞTURUCUNUN YAKALANDIĞI OPERASYON KAMERADA
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Son dakika haberleri | BÜYÜKÇEKMECE'DE 218 KİLOGRAM UYUŞTURUCUNUN YAKALANDIĞI OPERASYON KAMERADA

Son dakika haberlerine göre Büyükçekmece'deki bir depoya düzenlenen operasyonda 218 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son dakika haberleri | BÜYÜKÇEKMECE'DE 218 KİLOGRAM UYUŞTURUCUNUN YAKALANDIĞI OPERASYON KAMERADA
24.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:32

Büyükçekmece'deki bir depoya düzenlenen operasyonda 218 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları kameralara yansıdı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'deki bir depodan yoğun kokular geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Narkotik polisi, depoyu teknik ve fiziki takibe aldı. Deponun çevresine herhangi bir tehdite ve polis baskınına karşı kapılar kapanacak şekilde araçlar park edildiği belirlendi. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri Cumartesi günü depoya operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 208 kilogram skunk, 10 kilogram macun şeklinde hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

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