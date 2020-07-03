Son dakika haberleri: Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin 11 sanık hakkında açılan davada, bir sanık 6 yıl 3 ay, 3... Son dakika haberleri: Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin 11 sanık hakkında açılan davada, bir sanık 6 yıl 3 ay, 3 sanık da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin 11 sanık hakkında açılan davada, bir sanık 6 yıl 3 ay, 3 sanık da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kaynak: AA