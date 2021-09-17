Son dakika haberleri | Büyükada'da polis otosuna çarpan bisikletli yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri | Büyükada'da polis otosuna çarpan bisikletli yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Büyükada'da polis otosuna çarpan bisikletli yaralandı

Son dakika haberi... Büyükada'ya gezmek için gelip bisiklet kiralayan kadın, hızını alamayarak polis otosuna sert bir şekilde çarptı.

Büyükada'ya gezmek için gelip bisiklet kiralayan kadın, hızını alamayarak polis otosuna sert bir şekilde çarptı. Başından yaralanan kadına yerde yattığı sırada ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Büyükada'ya geçtiğimiz gün gezmeye gelen ve bisiklet kiralayan bir kadın, Çankaya Caddesi'nden inen yokuşta süratli bir şekilde ilerlediği sırada kontrolü kaybederek polis aracına sert bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın başından yaralandı. Yerde yatan yaralıya ilk müdahaleyi polis ve çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen 112 acil ambulansında müdahalesi yapılan kadın, ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri | Büyükada'da polis otosuna çarpan bisikletli yaralandı

Son dakika haberleri | Büyükada'da polis otosuna çarpan bisikletli yaralandı

Son dakika haberleri | Büyükada'da polis otosuna çarpan bisikletli yaralandı

Son dakika haberleri | Büyükada'da polis otosuna çarpan bisikletli yaralandı

Son dakika haberleri | Büyükada'da polis otosuna çarpan bisikletli yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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