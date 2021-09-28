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Son dakika haberleri | Büyükada'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Büyükada'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Büyükada'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.

Büyükada'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evinin bahçesinde uyuşturucu madde yetiştirerek bunun ticaretini yaptığı belirlenen G.B.'nin yakalanması için evine operasyon düzenledi.

Büyükada'daki eve düzenlenen operasyonda 630 gram Hint keneviri, 190 gram hasada hazır kök halde Hint keneviri ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Büyükada'da belediyede şoförlük yaptığı iddia edilen G.B., emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri
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