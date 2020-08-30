Son dakika haberleri... "Bütün okullarımızdan İstiklal Marşı'mız; ardından ders zilimizin sesi yükselecek"
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Son dakika haberleri... "Bütün okullarımızdan İstiklal Marşı'mız; ardından ders zilimizin sesi yükselecek"

Gelen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yarın sabah 09.00'da, bütün okullarımızdan İstiklal Marşı'mız; ardından ders zilimizin sesi yükselecek.

Son dakika haberleri...
30.08.2020 16:42 | Son Güncelleme: 30.08.2020 16:45

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yarın sabah 09.00'da, bütün okullarımızdan İstiklal Marşı'mız; ardından ders zilimizin sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar. 09.00'da hep birlikte milli marşımızla, ders zilimizle, bütün iyi dileklerimiz ve neşemizle" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak, 31 Ağustos'ta 2020-2021 eğitim öğretim yılının saat 09.00'da İstiklal Marşı ve ardından ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte başlayacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, uzaktan eğitimle başlayacak yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okullarda İstiklal Marşı'nın okunacağını belirterek, çocuklara da çağrıda bulundu. Selçuk, "Her eğitim öğretim yılının başında, en keyif aldığım manzara, çocukların okul bahçesinde hep birlikte İstiklal Marşı söylediği; hepsinin heyecanlı, neşeli ve hasret dolu olduğu o andır. Sonra ders zili çalar, herkes sınıfa koşar. Bu yıl uzaktan eğitimdeyiz diye bundan mahrum etmek istemiyorum ne kendimi, ne çocuklarımı ne de öğretmenlerimizi. Yarın sabah 09.00'da, bütün okullarımızdan İstiklal Marşı'mız; ardından ders zilimizin sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar. 09.00'da hep birlikte milli marşımızla, ders zilimizle, bütün iyi dileklerimiz ve neşemizle" ifadelerini kullandı.

(Emin Kuvat/İHA)

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Kaynak: İHA

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