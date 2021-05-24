Son dakika haberleri | BUSKİ'den sel bölgesine anında müdahale
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Son dakika haberleri | BUSKİ'den sel bölgesine anında müdahale

Son dakika haberleri | BUSKİ'den sel bölgesine anında müdahale
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşanan sel, içme suyu hatlarında da tahribata yol açarken, BUSKİ ekipleri hatların onarımını kısa sürede yaparak bölge halkının susuz kalmamasını sağladı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşanan sel, içme suyu hatlarında da tahribata yol açarken, BUSKİ ekipleri hatların onarımını kısa sürede yaparak bölge halkının susuz kalmamasını sağladı.

Karacabey'in kuzey kıyılarındaki sahil mahallelerinde geçen cuma günü etkili olan sağanak yağış, sel felaketine sebep oldu. Can kaybının yaşanmadığı felaketin ev ve iş yerleri ile alt yapı hatlarında neden olduğu ağır tahribat, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Karacabey Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla giderildi. Şahmelek, Yeşildere, Dağkadı, Okçular ve Kurşunlu mahallelerinde taşkın sonrası hasar gören kaptaj ve isale hattının onarımları BUSKİ ekiplerince gerçekleştirilerek, bölgede yaşanması muhtemel su sorununun da önüne geçilmiş oldu. BUSKİ ekiplerinin gayretli çalışmalarıyla Kurşunlu'da 400 metre isale hattı, Şahmelek Mahallesinde 150 metre isale hattı imalatları ile kaptaj ve hat onarımları gerçekleştirilerek su temini sağlandı.

Bununla birlikte Kurşunlu ve Malkara bölgesinde oluşan taşkın sonucu tıkanan menfez ve deşarj kanalları da BUSKİ ekiplerinin çalışmasıyla açıldı. Sel felaketi sonrası altyapı hatlarında meydana gelen tahribata BUSKİ ekiplerinin zamanında ve yerinde gerçekleştirdiği müdahale ile bölgede yaşanması muhtemel daha büyük sorunların önüne geçilmiş oldu. - BURSA

Son dakika haberleri | BUSKİ'den sel bölgesine anında müdahale
Son dakika haberleri | BUSKİ'den sel bölgesine anında müdahale
Son dakika haberleri | BUSKİ'den sel bölgesine anında müdahale
Son dakika haberleri | BUSKİ'den sel bölgesine anında müdahale

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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