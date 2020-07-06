Son dakika haberleri: Burundi'de Kovid-19 semptomları olan herkes ücretsiz test ve tedavi edilecek
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Son dakika haberleri: Burundi'de Kovid-19 semptomları olan herkes ücretsiz test ve tedavi edilecek

Son dakika haberlerine göre Geçen ay göreve başlayan Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) semptomları olan herkese ücretsiz test ve tedavi imkanı sunulacağını bildirdi.

Son dakika haberleri: Burundi'de Kovid-19 semptomları olan herkes ücretsiz test ve tedavi edilecek
06.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:04

Geçen ay göreve başlayan Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) semptomları olan herkese ücretsiz test ve tedavi imkanı sunulacağını bildirdi.

Ndayishimiye, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele önlemlerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, Kovid-19 salgınını görmezden gelen selefi Pierre Nkurunziza'nın aksine, salgını ülkenin "en büyük düşmanı" olarak tanımladı.

Salgınla kararlı şekilde mücadele etmeye hazır olduklarını ifade eden Ndayishimiye, Kovid-19 semptomları olan herkesin ücretsiz test ve tedavi edileceğini duyurdu.

Su fiyatlarında önemli ölçüde indirime gidileceğini belirten Cumhurbaşkanı, sabun fiyatlarında da yüzde 50 indirim yapılacağını ve sabun üreticilerinin zararının devlet tarafından karşılanacağını bildirdi.

Ndayishimiye ayrıca eğer bir bölgede salgın şüphesi varsa, orada yaşayan herkese test yapılacağını belirtti.

Resmi verilere göre, ülkede salgının başından bu yana 191 vaka tespit edildi. Virüse rastlanan 118 kişi iyileşti, bir kişi ise hayatını kaybetti.

Eski Cumhurbaşkanı Nkurunziza, ölmeden önce yaptığı açıklamada, salgının hava yoluyla bulaştığını belirterek, "Tanrının Burundi'yi koruduğunu ve ülkenin havasının temizlediğini" söylemişti.

Nkurunziza hükümeti, Kovid-19 salgınını manipüle etmekle suçladıkları Dünya Sağlık Örgütünün temsilcilerini 15 Mayıs'ta sınır dışı etmişti.

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Kaynak: AA

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