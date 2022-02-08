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Son dakika haberleri... Bursaspor transfer tahtasını açtı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberleri... Bursaspor transfer tahtasını açtı

Gelen son dakika haberine göre Bursaspor, transfer tahtasını açtığını sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile duyurdu.

Bursaspor, transfer tahtasını açtığını sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspor'da beklenen gelişme gerçekleşti. Yeşil-beyazlı kulüp, kapalı olan transfer tahtasını açtığını resmen duyurdu. Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda tahta kıran bir kareteci paylaşımı yaptı. Yeşil-beyazlıların kısa süre içinde gerçekleştirdiği transferleri de resmen açıklaması bekleniyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Bursaspor, Spor Toto, Medya, Spor, Haber

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