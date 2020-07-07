Son dakika haberleri... Bursaspor hazırlıklara başladı Gelen son dakika haberlerine göre Bursaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına başladı.

Bursaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına başladı.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Menemenspor maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör İrfan Buz gözetimindeki idman ısınma koşuları ile başladı. Ardından pas press çalışmaları yapan oyuncular son bölümde koordinasyon çalışmaları yaptı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA