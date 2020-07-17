HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haberleri: Bursaspor, Hatay deplasmanında

Son dakika haberi... TFF 1'inci Lig'de Play-Off'u garantileyen Bursaspor, ikincilik şansını son ana dek sürdürmek için Hatayspor karşısına çıkıyor.

Son dakika haberleri: Bursaspor, Hatay deplasmanında
17.07.2020 10:31 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:44

TFF 1'inci Lig'de Play-Off'u garantileyen Bursaspor, ikincilik şansını son ana dek sürdürmek için Hatayspor karşısına çıkıyor. Bursa ekibi, bu maçı kazanıp önündeki rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.

Bursaspor, TFF 1'inci Lig'de normal sezonun son maçına çıkıyor. Bursa temsilcisi, geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak randevu, saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşmada Kutluhan Bilgiç düdük çalacak. Bilgiç'in yardımcılıklarını Bersan Duman ve Murat Temel yapacak. Sezonun ilk yarısında Bursa'daki mücadele, yeşil beyazlıların 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

1'inci Lig'de şampiyon Hatayspor Süper Lig biletini alan ilk ekip olurken, Bursaspor'un iddiası çok az da olsa sürüyor. 56 puanla 5'inci sırada haftaya giren ve Play-Off'u garantileyen Bursa temsilcisinin kulağı rakiplerinde olacak. Bursaspor, ikincilik için Hatayspor deplasmanında galip gelip, bir puan önündeki Akhisarspor'un puan kaybını, iki puan önündeki Adana Demirspor ve üç puan önündeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un mağlubiyetlerini bekleyecek.Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u yenmesi halinde diğer sonuçlara bakmaksızın Süper Lig'e bir sezonluk aranın ardından dönecek. Erzurum ekibinin puan kaybı ve Adana Demirspor'un evindeki İstanbulspor maçını kazanması halinde ise ikinci bilet Adana temsilcisinin olacak. Evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak Akhisarspor ise kazanıp önündeki bu iki ekibin mağlubiyetini bekleyecek. Play-Off yarışında ise 53 puanlı Fatih Karagümrük ve 51 puanlı Altay çekişirken, iki ekipten biri Play-Off'a kalan son takım olacak.Süper Lig'e direkt katılım şansını son ana dek sürdürmek için kazanmak isteyen Bursaspor, diğer yandan Play-Off sürecini de düşünüyor. Bursa temsilcisinde Selçuk Şahin, Yevgen Seleznov, Recep Aydın, Sedat Dursun ve kaleci Çağlar Şahin Akbaba sarı kart sınırında bulunuyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler Magazin
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı 3. Sayfa
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil Güncel
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 3. Sayfa
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz Güncel
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin Güncel
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada mermiler havada uçuştu
Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada mermiler havada uçuştu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Antalya'da bir işletmeci üzümün çekirdeğinden elde ettiği yağın litresini 640 liradan satıyor
Antalya'da bir işletmeci üzümün çekirdeğinden elde ettiği yağın litresini 640 liradan satıyor
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü
Normalleşme döneminde işçiler, 1.168 lira maaşla ücretsiz izne çıkarılabilecek
Normalleşme döneminde işçiler, 1.168 lira maaşla ücretsiz izne çıkarılabilecek
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Sofiane Feghouli, alacakları için Galatasaray'a ihtarname gönderdi
Sofiane Feghouli, alacakları için Galatasaray'a ihtarname gönderdi
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Sarıyer'de sahil güvenlik ekiplerinin boğulan şahsı kurtarma anları kamerada
Sarıyer'de sahil güvenlik ekiplerinin boğulan şahsı kurtarma anları kamerada
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hulusi Akar Mustafa Şentop Erol Katırcıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Fırat Aydınus Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Tbmm Adana Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Bursaspor, Hatay deplasmanında - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 11:37:20. #1.15#
title