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Son dakika haberleri... Bursaspor'da Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı hazırlıkları başladı

Son dakika haberleri... Bursaspor'da Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı hazırlıkları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika habere göre Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında sahasında pazar günü saat 16.00'da konuk edeceği Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında sahasında pazar günü saat 16.00'da konuk edeceği Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor bugün yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Antrenör Ali Aköz gözetimindeki idman 1 saat 10dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Dün oynanan Ümraniyespor maçında görev alan futbolcular ise yenileme çalışmaları yaptı. - BURSA

Son dakika haberleri... Bursaspor'da Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı hazırlıkları başladı

Son dakika haberleri... Bursaspor'da Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı hazırlıkları başladı

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