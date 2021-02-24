Son dakika haberleri! Bursaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
24.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:35
Gelen son dakika haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Tüm futbolcu, teknik heyet ve A takım personelimize yapılan PCR testi sonucunda, 2 futbolcumuzun pozitif olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Bu oyuncuların izolasyona alınarak tedavilerine başlandığı aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin