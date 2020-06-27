Son dakika haberleri! Bursaspor-Adanaspor maçının ardından Gelen son dakika haberlerine göre Bursaspor-Adanaspor maçının ardından TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Bursaspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 yendi.

Bursaspor-Adanaspor maçının ardından

TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Bursaspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 yendi. Karşılaşma sonrasında iki takım teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

Bursaspor'un başında ilk maçına çıkan İrfan Buz, bugün en önemli şeyin kazanmak olduğunu ve kazandıklarını vurguladı. Çok önemli bir maça çıktıklarını belirten Buz, 'Bursaspor camiası için, Bursa için çok önemli bir mücadeleydi çünkü bugün berabere kalmış olsaydık dahi çok büyük sıkıntılar olacaktı. Final niteliğindeki maçı kazanmak zorundaydık, kazandık. Takımımızı tebrik ediyorum. Gerçekten çok istekliydiler. Kolay değil, belli süreçte istenilen sonuçlar gelmeyince özgüven kaybı oldu. Kaliteli takımız. Çok çalışmamız gerekiyor. İkinci golü bulmuş olsaydık, daha farklı kazanırdık. Adanaspor için de olmazsa olmaz bir maçtı. Bugün en önemlisi kazanmaktı' dedi.

Ligin geride kalan haftalarını da değerlendiren Buz, 'Biz maç maç ilerlemek zorundayız. Yapabileceğimiz olay, futbolcularımızla birlikte kendi maçlarımızı değiştirebilmek. Diğer takımların sonuçları sizin elinizde değil, kendi elimizdeki olayları değiştirebiliriz. Çok çalışacağız' diye konuştu.

COŞKUN DEMİRBAKAN: 3 MAÇTIR TRAJİK MAĞLUBİYETLER ALIYORUZ

Bugün bir kez daha kaybettiklerini belirten Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Bursaspor'u galibiyetten ötürü tebrik etti. Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz'a da görevinde başarılar dileyen Demirbakan, oyunun başa baş bir mücadele şeklinde geçtiğini belirtti. İlk pozisyona kendi takımlarının girdiğini kaydeden Demirbakan, 'Yediğimiz gol, topun kalemize ilk gelişiydi. Biz öncesinde iki üç tane pozisyonu değerlendiremedik, sonrasında golü yedik. Zaman zaman başa baş oynadık, zaman zaman bilerek geride bekledik. Skor aleyhimize oldu, son 3 maçtır trajik mağlubiyetler alıyoruz. Puan alabileceğimiz maçlarda puan alamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz, camiamızdan özür dileriz. 4 maç var, futbol bu her şey olabilir. Devam edeceğiz, kalan maçlarda elimizden geleni yapacağız' ifadelerini kullandı.

- Bursa

Kaynak: DHA