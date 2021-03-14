Son dakika haberleri! Bursalı sağlıkçılar için 14 Mart Tıp Bayramı klibi
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Son dakika haberleri! Bursalı sağlıkçılar için 14 Mart Tıp Bayramı klibi

14.03.2021 12:28 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:43

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursalı sağlıkçılar için 14 Mart Tıp Bayramı klibi Tüm dünyada olduğu gibi Bursa'da da 1 yıldır korona virüsle savaş veren sağlıkçıların fotoğraflarından oluşan 14 Mart Tıp Bayramı için hazırlanan klip beğeni topladı.

Bursalı sağlıkçılar için 14 Mart Tıp Bayramı klibi

BURSA - Tüm dünyada olduğu gibi Bursa'da da 1 yıldır korona virüsle savaş veren sağlıkçıların fotoğraflarından oluşan 14 Mart Tıp Bayramı için hazırlanan klip beğeni topladı.

Türkiye'de korona virüs salgını ve mücadelesinin birinci yılını doldurduğu bugünlerde İhlas Haber Ajansı muhabiri Samet Doğru'nun çektiği fotoğraflardan oluşan 14 Mart Tıp Bayramı için hazırlanan klip beğeni topladı. Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid- 19 yoğun bakım üniteleri başta olmak üzere çekilen fotoğraflarla, sağlıkçıların zorlu koşullar altında çalıştığı anlar gösterildi. Sağlık çalışanlarının portreleriyle son bulan klip izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Son dakika haberleri! Bursalı sağlıkçılar için 14 Mart Tıp Bayramı klibi
Son dakika haberleri! Bursalı sağlıkçılar için 14 Mart Tıp Bayramı klibi
Son dakika haberleri! Bursalı sağlıkçılar için 14 Mart Tıp Bayramı klibi
Son dakika haberleri! Bursalı sağlıkçılar için 14 Mart Tıp Bayramı klibi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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