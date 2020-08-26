Son dakika haberleri... Bursalı Kıbrıs gazisi, koronavirüsten öldü Gelen son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Necmeddin Su¨rer (67), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Necmeddin Su¨rer (67), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa İnegöllü olan Kıbrıs gazisi Necmeddin Su¨rer'de, 10 gün önce koronavirüs tespit edildi. Necmeddin Su¨rer, 2 gün önce fenalaşınca İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı gün solunum yolları sıkıntısı nedeniyle Bursa'daki özel hastaneye sevk edilen Sürer, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA