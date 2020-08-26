Son dakika haberleri... Bursalı Kıbrıs gazisi, koronavirüsten öldü
Gelen son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Necmeddin Su¨rer (67), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
26.08.2020 11:56 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:01
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Necmeddin Su¨rer (67), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bursa İnegöllü olan Kıbrıs gazisi Necmeddin Su¨rer'de, 10 gün önce koronavirüs tespit edildi. Necmeddin Su¨rer, 2 gün önce fenalaşınca İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı gün solunum yolları sıkıntısı nedeniyle Bursa'daki özel hastaneye sevk edilen Sürer, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
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Kaynak: DHA