Son dakika haberleri: Bursalı çocuklara 23 Nisan sürprizi
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Son dakika haberleri: Bursalı çocuklara 23 Nisan sürprizi

Son dakika haberleri: Bursalı çocuklara 23 Nisan sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Bursa Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle renkli bir etkinliğe imza attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle renkli bir etkinliğe imza attı. Klasik araçlar eşliğinde Bursa'nın önemli noktalarını üstü açık otobüsle gezen Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, ellerindeki Türk bayraklarıyla evlerinin camlarından çıkan Bursalı çocuklara neşeli dakikalar yaşattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, pandemi nedeniyle alınan tedbirlere rağmen Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programlarla Bursa'da coşkuyla kutlandı. Atatürk Heykeli önünden başlayan törenlerin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından al bayraklarla donatılan klasik araçlar, Hacivat-Karagöz ve Nasreddin Hoca gibi karakterleri taşıyarak Bursa'nın dört bir yanında Bursalılara ve çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Üstü açık otobüsle şehrin önemli noktalarından geçen Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı da seslendirdiği eserlerle evlerinden çıkamayan çocukların yüzünü güldürdü. Ellerindeki Türk bayraklarıyla evlerinin camlarına çıkan çocuklar, hep bir ağızdan bando Takımı tarafından çalınan marşlara eşlik etti. Bando Takımı ve klasik otomobillerin geçişini merakla izleyen Bursalılar, ellerindeki bayrakları sallayarak heyecana ortak oldu.

"Çocuklar için mini konser"

Atatürk Heykeli'den başlayarak İnönü, Gazcılar, Çarşamba Caddesi, Kükürtlü, Dikkaldırım, Mihraplı Parkı çevresini geçerek Karafatma Meydanına ulaşan Büyükşehir Belediye Bando Takımı, evlerinden çıkamayan çocuklar için meydanda mini bir konser verdi. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın evlerinin balkonuna çıkarak izlediği konserde, minikler ellerindeki Türk bayraklarıyla gösteriye eşlik etti. - BURSA

Son dakika haberleri: Bursalı çocuklara 23 Nisan sürprizi
Son dakika haberleri: Bursalı çocuklara 23 Nisan sürprizi
Son dakika haberleri: Bursalı çocuklara 23 Nisan sürprizi
Son dakika haberleri: Bursalı çocuklara 23 Nisan sürprizi
Son dakika haberleri: Bursalı çocuklara 23 Nisan sürprizi
Son dakika haberleri: Bursalı çocuklara 23 Nisan sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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