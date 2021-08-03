Son dakika haberleri... Bursa Yıldırım Belediyesi, Muğla'daki yangınlarda canla başla mücadele ediyor
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Son dakika haberleri... Bursa Yıldırım Belediyesi, Muğla'daki yangınlarda canla başla mücadele ediyor

Son dakika haberleri... Bursa Yıldırım Belediyesi, Muğla'daki yangınlarda canla başla mücadele ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Muğla'da 6 gündür devam eden orman yangınlarını söndürmek için ülkenin değişik il ve ilçelerinden gelen söndürme ekipleri canla başla mücadele ediyor.

Muğla'da 6 gündür devam eden orman yangınlarını söndürmek için ülkenin değişik il ve ilçelerinden gelen söndürme ekipleri canla başla mücadele ediyor. Yangının en şiddetli olduğu bölgelerden biri olan Milas Kayıtlı Bölgesi'nde görev alan Bursa Yıldırım Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve sivil savunma ekipleri kendi sorumluluk sahasında yer alan yangını kontrol altına aldı.

Ülkenin en önemli gündem maddesi bir haftadır Muğla ve çevresinde meydana gelen orman yangınları oldu. Yangınları söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ederken alevlerle mücadele sahil kesimlerinde denizden de devam ediyor. Bu arda sürekli büyüyen yangınları söndürülebilmesi için yurt içi ve yurt dışından gelen ekipler de çalışmalara destek veriyor.

Dün gece saat 22 sıralarında söndürme çalışmalarına destek vermek için 5 arazöz ile Muğla'ya gelen Bursa Yıldırım Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri Milas Kayıtlı Bölgesi'nde görev aldı. İçerisinde bayanların da yer aldığı 25 kişiden oluşan arama kurtarma ve söndürme ekibi sorumluluk sahasındaki yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarına devam ettiklerini belirten ekip sorumlularından Ceyhun Eskicioğlu, "Dün gece 25 kişilik ekibimizle Milas Kayıtlı mevkiinde göreve başladık. Şu anda bölgeyi kontrol altına aldık. Fakat bölgede rüzgar hakim olduğu için yer yer yeni yangınlar başlıyor o yüzden bölgeyi terk etmiyoruz ve çıkan yangınlara müdahale edip soğutma çalışmalarına devam ediyoruz" dedi. - MUĞLA

Son dakika haberleri... Bursa Yıldırım Belediyesi, Muğla'daki yangınlarda canla başla mücadele ediyor
Son dakika haberleri... Bursa Yıldırım Belediyesi, Muğla'daki yangınlarda canla başla mücadele ediyor
Son dakika haberleri... Bursa Yıldırım Belediyesi, Muğla'daki yangınlarda canla başla mücadele ediyor
Son dakika haberleri... Bursa Yıldırım Belediyesi, Muğla'daki yangınlarda canla başla mücadele ediyor
Son dakika haberleri... Bursa Yıldırım Belediyesi, Muğla'daki yangınlarda canla başla mücadele ediyor
Son dakika haberleri... Bursa Yıldırım Belediyesi, Muğla'daki yangınlarda canla başla mücadele ediyor
Son dakika haberleri... Bursa Yıldırım Belediyesi, Muğla'daki yangınlarda canla başla mücadele ediyor
Son dakika haberleri... Bursa Yıldırım Belediyesi, Muğla'daki yangınlarda canla başla mücadele ediyor
Son dakika haberleri... Bursa Yıldırım Belediyesi, Muğla'daki yangınlarda canla başla mücadele ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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