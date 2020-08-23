Son dakika haberleri: BURSA Yasak bölgede denize girip kaybolan Abdurrahman, ölü bulundu
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Son dakika haberleri: BURSA Yasak bölgede denize girip kaybolan Abdurrahman, ölü bulundu

Son dakika haberi... Yasak bölgede denize girip kaybolan Abdurrahman, ölü bulunduBURSA'nın Gemlik ilçesinde, yasak bölgede denize girip bir süre sonra gözden kaybolan Abdurrahman Sabag'ın (25) deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince sahile yaklaşık 15 metre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

23.08.2020 21:27 | Son Güncelleme: 23.08.2020 21:37

Yasak bölgede denize girip kaybolan Abdurrahman, ölü bulundu

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yasak bölgede denize girip bir süre sonra gözden kaybolan Abdurrahman Sabag'ın (25) deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince sahile yaklaşık 15 metre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında, Gemlik ilçesi Kumsaz Sahili'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdurrahman Sabag, yüzmenin yasak olduğu bölgede denize girdi. Akıntıya kapılan Abdurrahman Sabag, bir anda gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri botla arama çalışmasına başlarken, deniz polisi de arama çalışmalarına kıyıdan destek verdi. 1 saatlik çalışmanın ardından Abdurrahman Sabag'ın cansız bedeni, sahile yaklaşık 15 metre uzaklıkta bulundu. Sabag'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Son dakika haberleri: BURSA Yasak bölgede denize girip kaybolan Abdurrahman, ölü bulundu

Kaynak: DHA

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