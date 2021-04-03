Son dakika haberleri: Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Bilecik, Yalova, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.