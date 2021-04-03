Son dakika haberleri: Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Bilecik, Yalova, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Bilecik, Yalova, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.
Kütahya
Kütahya'da, kısıtlamanın başlamasıyla kentin yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu. Kent genelinde vatandaşların kısıtlamaya riayet ettikleri gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin