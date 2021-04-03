Son dakika haberleri: Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Son dakika haberleri: Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Bilecik, Yalova, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Bilecik, Yalova, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

Kütahya

Kütahya'da, kısıtlamanın başlamasıyla kentin yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu. Kent genelinde vatandaşların kısıtlamaya riayet ettikleri gözlendi.

Son dakika haberleri: Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberleri: Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberleri: Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberleri: Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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