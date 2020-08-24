Son dakika haberleri | BURSA Otoyoldaki kazada otomobil hurdaya döndü, kardeşlerden 1'i öldü
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Son dakika haberleri | BURSA Otoyoldaki kazada otomobil hurdaya döndü, kardeşlerden 1'i öldü

Son dakika haberine göre Otoyoldaki kazada otomobil hurdaya döndü, kardeşlerden 1'i öldüBursa'da sürücü Meltem Duygulu'nun (24) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı.

24.08.2020 08:41 | Son Güncelleme: 24.08.2020 08:47

Otoyoldaki kazada otomobil hurdaya döndü, kardeşlerden 1'i öldü

Bursa'da sürücü Meltem Duygulu'nun (24) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde Meltem Duygulu hayatını kaybederken, otomobilde yolcu konumunda bulunan kardeşi Damla Duygulu (20) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 03: 30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi Karsak Gişeleri yakınında meydana geldi. Bursa'dan İstanbul'a seyir halindeyken sürücü Meltem Duygulu'nun kontrolünü kaybettiği 34 CYL 435 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerle çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sürücü Meltem ve yolcu konumundaki kardeşi Damla Duygulu otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri Damla Duygulu'yu sıkıştığı otombilden kolayca çıkardı. Damla Duygulu ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

CESET 2 SAAT SONRA OTOMOBİLDEN ÇIKARILABİLDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Meltem Duygulu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan kardeşlerden Meltem Duygulu'nun cansız bedenini 2 saatlik çalışmanın ardından çıkarabildi. Meltem Duygulu'nun cesedi cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberleri | BURSA Otoyoldaki kazada otomobil hurdaya döndü, kardeşlerden 1'i öldü

Kaynak: DHA

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