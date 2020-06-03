Son dakika haberleri... Bursa'nın trafik düzeni EDS ile sağlanacak
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Son dakika haberleri... Bursa'nın trafik düzeni EDS ile sağlanacak

Son dakika haberlerine göre Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında kara yollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik ihlallerini ortadan kaldırmak ve düzenli bir trafik akışı tesis etmek için projelendirilen Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ile ilgili protokol imzalandı.

Son dakika haberleri... Bursa'nın trafik düzeni EDS ile sağlanacak
03.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:23

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında kara yollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik ihlallerini ortadan kaldırmak ve düzenli bir trafik akışı tesis etmek için projelendirilen Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ile ilgili protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü trafik sorumluluk bölgesinde, komisyon tarafından yerleri tespit edilen 27 koridorda Ortalama Hız İhlali Tespit Sistemi tarafından hız ihlallerinin tespiti ve 30 sinyalize kavşakta Kırmızı Işık İhlal Sistemi ile kırmızı ışıkta geçen araçların tespiti yapılacak.

Ayrıca 15 noktada Park İhlal Sistemi ile istenilmeyen bölgelere park eden araçların tespiti yapılacak ve 9 adet mobil EDS aracıyla park, duraklama, emniyet şeridi, ofset tarama, ters yön ihlali yapan araçların tespiti sağlanacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, imza töreninde yaptığı açıklamada, ekonomi ve turizm değerlerini her geçen gün yükselten Bursa'nın hızla gelişen bir kent olduğunu anlattı.

Bursa'ya hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu manada şehrin öne çıkan konuları var. En önemli ise trafik ve ulaşım. Bugün attığımız imzalarla yine trafik ve ulaşım konusunda önemli bir projenin startını vermiş olacağız. Yaklaşık 100 milyona mal olacağını tahmin ediyoruz. Bu manada kısa sürede ihaleye çıkıp, 1 yıllık bir süreç zarfında da bitirmek istiyoruz. Bundan sonra trafikteki uygulamaların daha sağlıklı ve daha rantabl işlemesi ve beraberinde ola ki kurallara uymayanlarla alakalı denetimin 7-24 devam ettirilmesi ve şehirde bir ahengin ortaya çıkarılması için elektronik ortamda çalışmalar hayata geçirilmiş olacak. Bursa trafiğinin bu projeyle daha da rahatlayacağını, bu manada şehre gelenlerin ve şehirde yaşayanların daha rahat edecek."

İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da uzun süredir proje üzerine yoğunlaştıklarını vurgulayarak, "Artık son aşamaya geldik. Özellikle Bursa'nın asayişini de yakından ilgilendiren, daha ziyade yoğun trafiğin azaltılmasına katkı sağlayacak bu önemli projeyi bitirdik. Büyükşehir Belediyemiz bize bu projede büyük bir katkı sundu. Destekleri nedeniyle başkanımıza teşekkür ediyorum. Bursa'mıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Aktaş ve Aslan söz konusu projenin protokolüne imza attı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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