Bursa merkezli 2 ilde yapılan fuhuş operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Haberler
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Bursa merkezli 2 ilde yapılan fuhuş operasyonunda 10 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa ve İstanbul'da şafak vakti 15 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda yabancı uyruklu kadınları fuhşa sürükleyen 10 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL (İHA) - Bursa ve İstanbul'da şafak vakti 15 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda yabancı uyruklu kadınları fuhşa sürükleyen 10 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bursa ve İstanbul illerinde 3 aydır sürdürdüğü teknik takip neticesinde 15 adrese eş zamanlı olarak düzenlendi. Şafak operasyonunda gözaltına alınan ve fuhşa sürüklenen yabancı uyruklu 11 kadın ise ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edildi. 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 10 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Bursa merkezli 2 ilde yapılan fuhuş operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Bursa merkezli 2 ilde yapılan fuhuş operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Bursa merkezli 2 ilde yapılan fuhuş operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Bursa merkezli 2 ilde yapılan fuhuş operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Bursa merkezli 2 ilde yapılan fuhuş operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Bursa merkezli 2 ilde yapılan fuhuş operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Bursa merkezli 2 ilde yapılan fuhuş operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Bursa merkezli 2 ilde yapılan fuhuş operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Bursa merkezli 2 ilde yapılan fuhuş operasyonunda 10 kişi tutuklandı

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