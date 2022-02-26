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Son dakika haberleri... Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

AA, İsmail Özdemir - Güncel
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Son dakika haberleri... Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

Son dakika haber: Bursa'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

YILDIRIM, BURSA (AA) - Bursa'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştığı K.A. ve B.G'yi takibe aldı.

Bu kişilerin adreslerine yapılan operasyonda uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından kazanılan bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.A. ve B.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe cezaevine gönderildi.

AA / İsmail Özdemir - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Yıldırım, Bursa, Güncel, Haberler

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