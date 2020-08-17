Son dakika haberleri: Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
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Son dakika haberleri: Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Son dakika gelişmesine göre Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklamaBURSA'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, mahkemece tutuklandı.

17.08.2020 11:48 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:53

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

BURSA'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, mahkemece tutuklandı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde ihbar bulunan şüphelileri takibe aldı. Uzun süre yapılan fiziki ve teknik takibin ardından M.K., S.E., İ.P., S.A., D.K., İ.F.Ü., E.M. ve O.D.'nin uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin ev adreslerinin belirlenmesinin ardından çok sayıda polisin katılımıyla cumartesi günü operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı.

'FARE' ŞEKLİNDE HASSAS TERAZİLER

Operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 kilo metamfetamin, 150 gram esrar, 100 gram bonzai, bir miktar kokain, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda kartuş ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen yüklü miktarda para bulundu. Ele geçirilenler arasındaki hassas terazilerin 'fare' şeklinde olması dikkat çekti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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Son dakika haberleri: Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Kaynak: DHA

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