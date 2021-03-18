Son dakika haberleri... Bursa'daki uluslararası lise öğrencileri, Çanakkale şehitleri anısına "Hey Onbeşli" türküsünü söyledi

Gelen son dakika haberine göre Bursa'daki Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören 12 öğrenci, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla "Hey Onbeşli" türküsünü seslendirdi.

Bursa'daki Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören 12 öğrenci, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla "Hey Onbeşli" türküsünü seslendirdi.

Ürdünlü Huthaifa Alawneh, Yemenli Mutasim Momen, Gambiyalı Alieu Jallow, Endonezyalı Verda Naufal, İranlı Mohammad Hajizade, Etiyopyalı Muhammad Abdulqadir Adem, Pakistanlı Muhammad Anas, Togolu Saad Ebdoabodji, Rusya'dan Kiram Ashirov, Moğolistan'dan Tungush Tinbay ve Hüsamettin Işıktaş ile Muhammed Hamza Öner'in türkü söylediği, "Açmadan solan gül goncalarının ve tüm şehitlerin anısına" ifadesiyle başlayan klipte, Çanakkale'de çekilmiş dönem fotoğraflarına da yer verildi.

Öğrencilerin seslendirdiği türkü, dijital platformlardan da yayınlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz