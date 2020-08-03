Son dakika haberleri: Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor Son dakika haberi... İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu ve Bursa-Ankara kara yolunda, Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin dönüşleri nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu ve Bursa-Ankara kara yolunda, Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin dönüşleri nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşüren otoyolda trafik yavaş ilerliyor. Trafik yoğunluğu Karacabey ilçesi girişinden itibaren İstanbul istikametinde artıyor.

Bursa-Ankara kara yolunda ise her iki yönde yoğunluk dikkati çekiyor. İnegöl ilçesi Avarlar Kavşağı mevkisinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kontrollü geçiş sağlayarak trafiği rahatlamaya çalışıyor. Yoğunluğun akşam saatlerinde daha da artması bekleniyor.

Kaynak: AA