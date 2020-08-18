Son dakika haberleri: Bursa'daki orman yangınının boyutu havadan böyle görüntülendi
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Son dakika haberleri: Bursa'daki orman yangınının boyutu havadan böyle görüntülendi

Son dakika haberi: Bursa'da uyuşturucu bağımlısının yakarak küle çevirdiği 10 hektarlık çamlık alan havadan görüntülendi.

18.08.2020 11:37 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:42

Bursa'da uyuşturucu bağımlısının yakarak küle çevirdiği 10 hektarlık çamlık alan havadan görüntülendi. Ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle can veren kaplumbağalar ise görenlerin içini acıttı.

Dün saat 13.30 sularında Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesinde villa ve lüks konutların yanıbaşındaki çamlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayılırken, dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Bursa'da adeta seferberlik ilan edildi. İtfaiye, orman bölge ekipleri ve belediye ekipleri havadan ve karadan yangına müdahale etti. Yaklaşık 10 hektar ormanın küle döndüğü yangın 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

UYUŞTURUCU İÇERKEN YAKTI

Orman yangınının başladığı dakikalarda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yangın çıktıktan sonra bir aracın bölgeden uzaklaştığını tespit eden ekipler, sürücüyü yakalamak için harekete geçti. Yarım saat sonra Küçük Sanayi'de yakalanan V.O. emniyette sorguya alındı. 37 yaşındaki V.O. ifadesinde, " Uyuşturucu içerken kıvılcımlar çıktı ve bende aparatı elimden attım ve bölgeden uzaklaştım. Onun yangın çıkarabileceğini düşünmemiştim." dediği öğrenildi.

KÜLE DÖNEN 10 HEKTAR ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Uyuşturucu bağımlısının neden olduğu orman yangını nedeniyle 10 hektar alan küle döndü. Ormanda bulunan hayvanların ve ağaçların küle döndüğü yangın havadan drone ile görüntülendi. Adeta siyah bir örtüyle kaplanan ormanlık alanda yeniden ağaçlandırma çalışmasının kısa sürede başlayacağı öğrenildi.

Yangında telef olan kaplumbağalar ve diğer canlılar da görenlerin yüreğini sızlattı.

Bursa'da uyuşturucu bağımlısının yakarak küle çevirdiği 10 hektarlık çamlık alan havadan görüntülendi. Ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle can veren kaplumbağalar ise görenlerin içini acıttı.

Dün saat 13.30 sularında Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesinde villa ve lüks konutların yanıbaşındaki çamlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayılırken, dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Bursa'da adeta seferberlik ilan edildi. İtfaiye, orman bölge ekipleri ve belediye ekipleri havadan ve karadan yangına müdahale etti. Yaklaşık 10 hektar ormanın küle döndüğü yangın 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

UYUŞTURUCU İÇERKEN YAKTI

Orman yangınının başladığı dakikalarda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yangın çıktıktan sonra bir aracın bölgeden uzaklaştığını tespit eden ekipler, sürücüyü yakalamak için harekete geçti. Yarım saat sonra Küçük Sanayi'de yakalanan V.O. emniyette sorguya alındı. 37 yaşındaki V.O. ifadesinde, " Uyuşturucu içerken kıvılcımlar çıktı ve bende aparatı elimden attım ve bölgeden uzaklaştım. Onun yangın çıkarabileceğini düşünmemiştim." dediği öğrenildi.

KÜLE DÖNEN 10 HEKTAR ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Uyuşturucu bağımlısının neden olduğu orman yangını nedeniyle 10 hektar alan küle döndü. Ormanda bulunan hayvanların ve ağaçların küle döndüğü yangın havadan drone ile görüntülendi. Adeta siyah bir örtüyle kaplanan ormanlık alanda yeniden ağaçlandırma çalışmasının kısa sürede başlayacağı öğrenildi.

Yangında telef olan kaplumbağalar ve diğer canlılar da görenlerin yüreğini sızlattı.

(İHA)

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Son dakika haberleri: Bursa'daki orman yangınının boyutu havadan böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

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