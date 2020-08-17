Son dakika haberleri! Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da yerleşim yerlerine kadar yayılan orman yangını kontrol altına alındı.
17.08.2020 17:07 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:15
Bursa'da yerleşim yerlerine kadar yayılan orman yangını kontrol altına alındı.
Demirci ve Dağyenice mahalleleri arasındaki çamlık alanda çıkan yangına havadan 5 helikopter, karadan ise 30'dan fazla ekip müdahale etti. Yaklaşık 10 hektar alana zarar veren alevler, saat 16.40 itibariyle kontrol altına alındı. Müdahale sırasında Talha Özçelik adlı itfaiye eri düşerek yaralandı. Yaralı itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
(İHA)
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Kaynak: İHA