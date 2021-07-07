Son dakika haberleri | Bursa'daki kazada ölenlerin sayısı 5 oldu (2)
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Son dakika haberleri | Bursa'daki kazada ölenlerin sayısı 5 oldu (2)

Son dakika haberleri | Bursa'daki kazada ölenlerin sayısı 5 oldu (2)
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre SÜRÜCÜLER TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada ölen 5 kişiden araç sürücüleri Ömer Çimen (66) ile Özer Ulutaş da (55) toprağa verildi.

SÜRÜCÜLER TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada ölen 5 kişiden araç sürücüleri Ömer Çimen (66) ile Özer Ulutaş da (55) toprağa verildi. Otomobil sürücüsü Ömer Çimen, Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi Cumalıkızık Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Hafif ticari araç sürücüsü Özer Ulutaş da Orhangazi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Gazi Orhanbey Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ulutaş'ın cenazesi ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Vatani görevini yerine getirmek için Çanakkale'de bulunan Özer Ulutaş'ın oğlu Murat Ulutaş'ın, birliğinden izin alarak babasının cenazesine katıldığı belirtildi.Bu arada, kazada yaralanan 4 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

İsmail Hakkı SEYMEN-Hasan BOZBEY/BURSA,


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Son dakika haberleri | Bursa'daki kazada ölenlerin sayısı 5 oldu (2)
Son dakika haberleri | Bursa'daki kazada ölenlerin sayısı 5 oldu (2)
Son dakika haberleri | Bursa'daki kazada ölenlerin sayısı 5 oldu (2)
Son dakika haberleri | Bursa'daki kazada ölenlerin sayısı 5 oldu (2)
Son dakika haberleri | Bursa'daki kazada ölenlerin sayısı 5 oldu (2)
Son dakika haberleri | Bursa'daki kazada ölenlerin sayısı 5 oldu (2)
Son dakika haberleri | Bursa'daki kazada ölenlerin sayısı 5 oldu (2)
Son dakika haberleri | Bursa'daki kazada ölenlerin sayısı 5 oldu (2)
Son dakika haberleri | Bursa'daki kazada ölenlerin sayısı 5 oldu (2)
Son dakika haberleri | Bursa'daki kazada ölenlerin sayısı 5 oldu (2)
Son dakika haberleri | Bursa'daki kazada ölenlerin sayısı 5 oldu (2)
Son dakika haberleri | Bursa'daki kazada ölenlerin sayısı 5 oldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen

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