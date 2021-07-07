Son dakika haberleri | Bursa'daki kazada ölenlerin sayısı 5 oldu (2)

Son dakika haberlerine göre SÜRÜCÜLER TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada ölen 5 kişiden araç sürücüleri Ömer Çimen (66) ile Özer Ulutaş da (55) toprağa verildi.