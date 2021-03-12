Son dakika haberleri: Bursa'daki feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
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Son dakika haberleri: Bursa'daki feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

12.03.2021 23:44 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:51
Son dakika haberleri: Bursa'daki feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Bir son dakika haberine göre Bursa'da freni patlayan tırın dehşet saçtığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Bursa'da freni patlayan tırın dehşet saçtığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Bursa-Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, freni patlayan 06 CHS 523 kupa, 16 AAC 360 dorse plakalı Faruk E. idaresindeki tır araçlara çarparak, karşı şeride geçmiş, karşı yönden gelen onlarca aracı da biçmişti. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan Recep Göler de kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 1'i ağır 33 kişinin tedavinin sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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