Son dakika haberleri: Bursa'da yangın paniği
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Son dakika haberleri: Bursa'da yangın paniği

Son dakika haberleri: Bursa'da yangın paniği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Ortaköy mahallesinde bulunan iki katlı evin 2'nci katında yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Ortaköy mahallesinde bulunan iki katlı evin 2'nci katında yangın çıktı.

Sabah 07.00 sıralarında Ortaköy Mahallesi 4259. Sokak'ta bulunan Özay Sütçü'ye ait 2 katlı evin 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında evin 2'nci katı kullanılamaz hale geldi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Son dakika haberleri: Bursa'da yangın paniği
Son dakika haberleri: Bursa'da yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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