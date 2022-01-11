Son dakika haberleri... Bursa'da yangın faciası: 85 yaşındaki adam hayatını kaybetti

İZNİK, BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesine Orhaniye Mahallesi'nde elektrikli battaniyenin sebep olduğu yangına uykuda yakalanan 85 yaşındaki adam yanarak can verdi.

Olay İznik'e bağlı Orhaniye Mahallesinde meydana geldi. Eski bir evde sabaha karşı yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yangında evinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Demir Uysal alevler arasında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Ekiplerin ilk belirlemelerine göre yangının elektrikli battaniyeden çıktığı iddia edildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. - BURSA